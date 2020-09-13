Больше миллиона россиян посетили кинотеатры за четыре дня

Больше миллиона россиян посетили кинотеатры с 10 по 13 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Такой показатель был достигнут впервые с марта 2020 года. Отмечается, что наиболее популярны фильмы Кристофера Нолана «Довод» и Ники Каро «Мулан». Их посетили 370 и 390 тыс. зрителей соответственно.

В марте кинотеатры закрылись из-за коронавируса. 13 июля министр культуры Ольга Любимова подписала указ о возобновлении работы кинотеатров с разрешения регионов.

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