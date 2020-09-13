В Минске число участников марша оппозиции превысило 150 тысяч

В Минске число участников несанкционированного марша оппозиции превысило 150 тыс., пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что оппозиционеры разделились на несколько колонн и движутся в разных направлениях. Среди протестующих есть люди с детьми, в том числе в колясках. Волонтеры раздают участникам акции воду и еду.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске начались задержания перед акцией протеста

— В центре Минска закрыли семь станций метро из-за протестов

— Около 100 тысяч протестующих следуют колонной в центр Минска