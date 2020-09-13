Сгоревшая многоэтажка в Краснодаре может быть самостроем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший ночью дом в Краснодаре может быть самостроем.

«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что уже сформированы комиссии для определения ущерба.

«Также стоит вопрос о выплате компенсаций. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт», — отметил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Российской улице загорелся мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. м.

Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекли более 200 человек и 60 единиц техники.

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