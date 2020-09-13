Неизвестный расстрелял двух полицейских в Лос-Анджелесе и скрылся

Неизвестный мужчина открыл огонь по двум полицейским в Лос-Анджелесе и скрылся. Об этом сообщили на странице в Twitter офиса местного шерифа.

«Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне и были госпитализированы. Оба продолжают бороться за свою жизнь», — говорится в сообщении офиса.

Отмечается, что оба пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый остается на свободе. Его разыскивают правоохранители.

О причинах и обстоятельствах нападения не сообщается.

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