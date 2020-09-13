В Москве в воскресенье ожидается до +20°С

В Москве в воскресенье, 13 сентября, ожидается до +20°С, будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, гласят данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +18...+20°С. Ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +10...+12°С. Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм ртутного столба, а ночью — 747 мм.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.