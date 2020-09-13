Открытое горение в многотоэтажке в Краснодаре ликвидировано
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как отмечается, жителей дома разместят в пункте временного пребывания.
По данным МЧС, в результате инцидента пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пожар в многоэтажке в Краснодаре локализован на 4,4 тыс. кв. м
— ГУ МЧС Кубани приведено в режим ЧС из-за пожара в многоэтажке в Краснодаре
— Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза