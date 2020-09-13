Открытое горение в многотоэтажке в Краснодаре ликвидировано

В восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как отмечается, жителей дома разместят в пункте временного пребывания.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек.

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