Губернатор Приморья выехал на место ЧП в селе Вознесенка

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправился на место ЧП в селе Вознесенка, передает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что глава региона проведет на месте оперативное совещание.

Ранее глава Хорольского района Приморья Алексей Губайдуллин сообщил, что на втором этаже жилого дома в селе Вознесенка произошел взрыв. По его словам, причина взрыва пока не установлена. В настоящее время идет разбор завалов, из дома были эвакуированы 23 жильца. В результате инцидента погиб один человек.

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