Пятилетний мальчик погиб на свадьбе в США

Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая на свадьбе, которая проводилась в пригороде Чикаго. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на полицию.

Как сообщает издание, трагедия случилась 4 сентября в отеле Drake Hotel, куда семья ребенка приехала на свадебное торжество.

Во время свадьбы мальчик забрался на стол с гранитной столешницей. Когда ребенок слезал обратно, он взялся за ее край, чтобы сохранить равновесие. Однако столешница упала ему на голову. После этого ребенка с тяжелыми травмами головы отвезли в местную больницу. Медикам не удалось спасти мальчика, пишет издание.