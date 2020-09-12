Число задержанных в день акций «желтых жилетов» в Париже превысило 250

Полицейские задержали уже 256 человек в день акций движения «желтых жилетов» в Париже, сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Также сообщается, что составлено 90 протоколов.

Прокуратура Парижа сообщила телеканалу BFMTV, что из общего числа задержанных 134 человека помещены под стражу.

По данным телеканала, манифестация во французской столице закончилась.

Ранее на акции протеста «желтых жилетов» около площади Ваграм в 17-м округе Парижа начались беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ.

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