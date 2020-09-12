СК начал проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следствие начало проверку обстоятельств жесткой посадки легкомоторного самолета SportStar в Подмосковье, при которой погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя ведомства.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка», — заявил собеседник агентства.

Легкомоторный самолет SportStar совершил жесткую посадку в районе города Щелково около 17.00 мск. Его обломки были найдены в залитом водой песчаном карьере. Также на месте нашли раскрытый парашют и тела двух человек.

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