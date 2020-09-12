В Удмуртии при обрушении барака погибли подростки

Двое подростков погибли при обрушении нежилого дома в городе Сарапул в Удмуртии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Удмуртской Республике, городе Сарапул, произошло частичное обрушение кровли двухэтажного деревянного нежилого дома барачного типа на улице Амурская», — рассказали спасатели.

Во время обрушения внутри здания находились три мальчика 13 и 14 лет. Двое подростков погибли на месте, третий не пострадал.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту смерти детей.

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