В России появилось «трезвое» село

В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь, сообщается на сайте регионального правительства.

Инициатива принадлежит местным властям и жителям, утверждает председатель «Трезвого Забайкалья» Валентина Сапунова.

На въезде в населенный пункт поставили баннер «Зона трезвости».

Торжественное мероприятие, на котором Ульяновке присвоили статус «трезвое село», состоялось 12 сентября. В нем принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он отметил, что там, где выбирают здоровый образ жизни, «будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее».

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