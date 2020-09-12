Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля «Санхилл», где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Оксану Гогунскую.

Отмечается, что на судебном заседании участвовали менеджер отеля и технический сотрудник бассейна, который его обслуживал. Их обвиняют в причастности к гибели россиянки.

«Они не признают вину и утверждают, что эксплуатация бассейна велась с 2002 года и соответствовала всем нормативам», — сказала Гогунская.

Родителей девочки на суде не было из-за ситуации с коронавирусом, они рассчитывают приехать на следующее заседание, которое предположительно состоится в декабре.

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