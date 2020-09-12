В Пензе следователи завели дело о доведении ребенка до самоубийства

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по части 2 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», — указано в сообщении.

Отмечается, что по поручению прокурора Пензенской области прокуратура Кузнецка начала проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. В случае обнаружения нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным источника РИА «Новости», 10-летний мальчик учился в третьем классе местной школы.

Согласно агентству, утром мальчик ушел в школу. Родители, вернувшись домой с работы, вечером нашли ребенка мертвым. Предполагается, что он совершил суицид.

Источник добавил, что семья — полная, оба родители работают, никто из них не пьет. У них есть еще один ребенок.

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