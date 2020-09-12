Девушку из Словении приговорили к тюрьме за то, что она лишилась руки ради €1 млн

Жительницу Словении Юлию Адлесич приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она лишилась руки для получения страховки в €1 млн. Об этом информирует ABC News.

Прежде чем решиться на то, чтобы избавиться от руки, девушка заключила договоры с рядом страховых компаний. В том случае, если бы ее мошенническая схема оказалась успешной, Адлесич сразу получила бы €500 тыс., а остальную часть — фиксированной суммой в качестве ежемесячного платежа.

По данным телеканала, молодой человек девушки отрубил ей руку циркулярной пилой. Пара направилась в больницу, там они заявили о несчастном случае. Отрезанную конечность они оставили дома, чтобы ее не смогли пришить обратно и дали «пострадавшей» инвалидность.

Однако полиция нашла отрезанную руку, и ее все-таки пришили обратно.

Полиция смогла доказать мошеннический план Адлесич и ее парня, обнаружив на компьютере мужчины в истории поиска запросы вроде «как работает искусственная рука».

В итоге Адлесич получила два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее сообщнику — три года лишения свободы.

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