Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября
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Первые небольшие партии российской вакцины «Спутник V» доставят в регионы России до 14 сентября, они уже отгружены. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
Речь идет в том числе о Ленинградской области.
Министерство здравоохранения России ранее зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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