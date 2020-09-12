Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Первые небольшие партии российской вакцины «Спутник V» доставят в регионы России до 14 сентября, они уже отгружены. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

Речь идет в том числе о Ленинградской области.

Министерство здравоохранения России ранее зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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