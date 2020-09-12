В Грузии выявлен рекордный прирост случаев коронавируса

В Грузии за прошедшие сутки выявили 158 случаев коронавируса, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт, фиксирующий распространение инфекции в стране.

Всего в Грузии коронавирус был обнаружен у 2075 человек, выздоровели 1363. На карантине находятся 5 882 жителя страны, еще 390 пациентов лежат в стационарах под меднаблюдением.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.

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