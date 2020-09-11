ООН назвала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации

Генассамблея ООН утвердила резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса. В документе, в котором говорится о всех сферах жизни, на которые повлияла эпидемия, указывается, что COVID-19 является одной из величайших глобальных проблем в истории организации, передает РИА «Новости».

Как стало известно, за эту резолюцию проголосовали 169 государств. Против ее принятия были США и Израиль. От голосования воздержались Украина и Венгрия.

Согласно документу, ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность из-за того, что пандемия оказывает разрушительное воздействие в связи с серьезными потрясениями в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе поездок, а также в промышленной, сельскохозяйственной и коммерческой сферах.

В тексте отмечается, что организация призывает правительства и гражданские общества государств принять ответные меры для борьбы пандемией. Речь идет, в частности об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки.Кроме того, Генассамблея просит страны предоставить всем государствам беспрепятственный своевременный доступ к качественной, безопасной, эффективной и доступной диагностике, терапевтическим средствам, лекарствам и вакцинам для противодействия пандемии.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. В мире число случаев заражения превысило 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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