РПЦ предложили составить «черный список» лжесвященников в интернете

Русской православной церкви необходимо создать специальный «черный список» лжесвященников, которые незаконно собирают пожертвования людей в интернете. Таким образом можно будет защитить верующих, считают участники Международной конференции «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве», передает РИА «Новости».

В этом списке предлагается помечать людей, которые выдают себя за священников, однако на самом деле ими не являются. По словам главы сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ Георгия Максимова, он уже сталкивался с тем, что люди слушали самозванцев, отдавали деньги «для спасения от антихриста» и так далее.

С идеей использовать информационные технологии во благо согласился и глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Важно обсуждать эту тему. Важно составлять списки мошеннических ресурсов. Потому что деятельность мошенников разрушает доверие к церкви», — подчеркнул Легойда.

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