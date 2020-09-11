Счета компании PandaDoc заблокировали в Белоруссии

В Белоруссии заблокированы счета IT-компании PandaDoc, чей сооснователь до этого поддержал протесты в республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В результате блокировки счетов свыше 250 сотрудников компании в настоящее время не могут получить заработную плату, а также из-за этого невозможны выплаты налогов и отчисления ФСЗН.

«Счета компании заблокированы, причем к компании на текущий момент нет претензий», — говорится в сообщении.

Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников акций в Белоруссии. Он также предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов. После этого в компанию пришли с обыском. Позже компания сообщила, что четырех работников минского офиса обвиняют в хищении и уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В минском офисе PandaDoc идут обыски

— В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

— В Минске задержали участников протестов у вузов