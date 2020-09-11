Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию
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Директор Центра судебно-медицинской экспертизы и главный внештатный специалист Минздрава по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — сказали в министерстве.
Как сообщил источник в Минздраве, увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
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