Папа Франциск назвал «божественным» удовольствие от секса и еды
Папа римский Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога, сообщает France 24.
«Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал понтифик.
По его словам, церковь всегда осуждала грубое и пошлое удовольствие, но при этом принимала человеческое, простое и нравственное.
Папа Франциск также отметил, что удовольствие от еды нужно, чтобы оставаться здоровыми, а от секса — чтобы сделать любовь более красивой и гарантировать сохранение вида.
Он добавил, что противоположные взгляды «нанесли огромный вред, который в некоторых случаях все еще ощущается сегодня».
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