Разработчик «Спутник V» рассказал, от чего зависит реакция организма на вакцину

Выход на пик иммунного ответа после вакцинации у каждого человека определяется по некоторым параметрам. О них рассказал заместитель гендиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в интервью Business FM.

По его словам, все зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Например, у некоторых людей после первой вакцины уже на 21-й день заметны очень хорошие титры. У других иммунный ответ выражен после 28-го дня. Притом пик может наступать также и на 31-й или 42-й день. Логунов рассказал, что 42-й день после прививки считается выходом на пик иммунного ответа. У всех добровольцев, которые участвовали в испытаниях препарата, защитный титр антител формировался не позже этого дня.

«У нас 100% добровольцев ответили на вакцинацию по результатам первой и второй фазы», — уточнил он.

При этом разработчик добавил, что российская вакцина «Спутник V» по влиянию на самочувствие схожа с вакциной от гриппа или же детскими прививками: может быть температура, боль в месте введения вакцины, головная боль.

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