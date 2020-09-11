Песков: система здравоохранения России остается в повышенной готовности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения в стране остается в повышенной готовности, передает корреспондент Газеты.Ru.

Он отметил, что она полностью готова к возможному росту числа зараженных коронавирусом, однако пока наблюдается лишь незначительное повышение этих показателей в некоторых регионах.

Представитель Кремля связал увеличение новых случаев COVID-19 с возвращением граждан из поездок и началом учебного года.

В настоящий момент в России коронавирусом заразились 1 051 874, выздоровели 868 107, погибли 18 365 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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