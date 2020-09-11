В Роспотребнадзоре посоветовали не есть более 50 граммов шоколада за раз

Взрослому человеку не рекомендуется съедать за один прием более 50 граммов шоколада, его также не следует есть чаще двух раз в неделю. Об Этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием не более двух раз в неделю», — считают в ведомстве.

Отмечается, что детям до трех лет есть шоколад и вовсе не рекомендуется. С пяти-шести лет ребенку рекомендуется есть около 20 граммов сладости так же не чаще двух раз в неделю.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, шоколад полезен в небольших дозах, так как «антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет».

Всемирный день шоколада празднуется 13 сентября.

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