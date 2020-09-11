Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали 21 рейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 6.07 мск, во Внуково отменен один вылет и еще один задерживается.
Кроме того, в Домодедово задержано пять рейсов, а семь — отменено.
В свою очередь, в Шереметьево задержано пять вылета, отменено — два.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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