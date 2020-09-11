Мощный взрыв прогремел в китайском городе Чжухай, есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел около одной из гостиниц в китайском городе Чжухай провинции Гуандун, пострадали прохожие и сотрудники заведения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального телевидения Китая.

По данным ТВ, в 9.00 по местному времени (4.00 мск) в городскую пожарную часть поступило сообщение о взрыве возле гостиницы в районе Доумэнь. На место направились 11 пожарных машин.

Сообщается, что в районе взрыва образовались завалы, вспыхнул пожар. Спасатели вытаскивают из-под обломков здания пострадавших. Их точнее число пока не сообщается.

Причина взрыва в настоящий момент так же не установлена, информация о жертвах не поступала.