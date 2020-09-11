В Китае выявили 37 новых случаев COVID-19

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране выявлено 37 новых инфицированных COVID-19, передает «Интерфакс».

По данным комитета, что у 15 человек заболевание протекает в активной форме, а 22 переносят его бессимптомно.

Отмечается, что все случаи являются ввозными. Летальных исходов от последствий заражения за сутки зафиксировано не было.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 168 активных случаев заражения, из которых 2 619 являлись «импортированными».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 28 млн, умерли более 900 тыс. человек.

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