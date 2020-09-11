Осужденного летчика Ярошенко намерены перевести в частную тюрьму

Американские правоохранители намерены перевести осужденного российского летчика Константина Ярошенко в частную тюрьму. В настоящее время он находится на карантине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката мужчины Алексея Тарасова.

«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму. У него очень ограничен доступ к телефону. Он позвонил мне вчера только на пару минут», — рассказал Тарасов агентству.

Он отметил, что в настоящее время не располагает информацией, куда конкретно отправят Ярошенко.

Адвокат также добавил, что летчик содержится на карантине в жестких условиях: его держат в одиночной камере и не дают ходить в душ каждый день.

Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в тьрьме общего режима за сговор с целью контрабанды крупной партии наркотиков на территорию США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство РФ потребовало от Госдепа США предоставить медпомощь летчику Ярошенко

— Россия конфиденциально обсуждает вопрос о возвращении Бута и Ярошенко

— Жена летчика Ярошенко рассказала о его проблемах со здоровьем