Осужденного летчика Ярошенко намерены перевести в частную тюрьму
Американские правоохранители намерены перевести осужденного российского летчика Константина Ярошенко в частную тюрьму. В настоящее время он находится на карантине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката мужчины Алексея Тарасова.
«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму. У него очень ограничен доступ к телефону. Он позвонил мне вчера только на пару минут», — рассказал Тарасов агентству.
Он отметил, что в настоящее время не располагает информацией, куда конкретно отправят Ярошенко.
Адвокат также добавил, что летчик содержится на карантине в жестких условиях: его держат в одиночной камере и не дают ходить в душ каждый день.
Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в тьрьме общего режима за сговор с целью контрабанды крупной партии наркотиков на территорию США.
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