Коронавирусом заразились более 28 млн человек на планете

С начала пандемии коронавируса в мире выявлено 28 047 828 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

При этом скончались от COVID-19 в общей сложности 907 377 человек, выздоровели — 18 893 132.

США по-прежнему лидируют по количеству заболевших. В стране зафиксировано 6 396 047 случаев коронавируса, 191 731 пациентов скончались и 2 403 511 вылечились.

На втором месте находится Индия — всего 4 465 863 заболевших, из них 75 062 умерли, 3 471 783 выздоровели.

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