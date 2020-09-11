На юге Москвы при пожаре в квартире погибли три человека
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Жертвами пожара в квартире одного из многоэтажных домов на юге Москвы стали три человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
«В 00:20 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чертановская, дом 18, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на 9-м этаже жилого дома. В результате пожара погибли три человека», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что площадь возгорания составила около 20 кв. метров. В 00.51 мск пожар был потушен, устанавливаются причины трагедии.
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