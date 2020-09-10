Еще 9 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за день

За минувшие сутки в столице умерли после заражения коронавирусом еще 9 пациентов, сообщил оперативный штаб.

Как отмечается, у всех заболевших была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии из-за вируса в Москве скончались 4 956 человек. Притом коронавирусом заразились 269 тысяч и выздоровели 226 тысяч пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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