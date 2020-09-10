Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, готова ли столица к отопительному сезону, цитирует его ТАСС.

Он констатировал, что прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. Однако Москва готова к зиме, несмотря на сдвинутые графики работ из-за коронавируса. Собянин уточнил, что из-за эпидемиологической ситуации подготовка к зиме проводилась за два месяца вместо четырех. Притом ремонт и подготовка жилых домов стартовала только в июле, в связи с этим были задействованы дополнительные бригады, а работники ЖКХ работали круглосуточно.

«Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», — добавил мэр.

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