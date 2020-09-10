Четыре ребенка пострадали при пожаре в техникуме в Ростовской области
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В Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме произошло возгорание, пострадали дети, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Уточняется, что пожар произошел в техникуме в городе Азове. В результате случившегося пострадали четыре ребенка.
В настоящее время возгорание ликвидировано на 3 кв. метрах.
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