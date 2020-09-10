США обвинили россиянина Лившица в сговоре с целью мошенничества

Россиянин Артем Лифшиц, который попал в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст США.

По версии американского ведомства, 27-летний Лифшиц, проживающий в Санкт-Петербурге был участником мошеннической схемы по незаконной добыче персональных данных американцев. Эти сведения использовались для создания незаконных счетов в банках и онлайн для операций в криптовалюте.

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении трех граждан России и одного гражданина Украины из-за «вмешательства» в американские выборы. Так, среди россиян значатся Андреев Антон, Асланова Дарья, Лифшиц Артем. Все они — жители Санкт-Петербурга.

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