Постпредство РФ опровергло данные о передаче ФРГ в ОЗХО материалов по Навальному

Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия назвало недостоверными заявления Берлина о передаче материалов в ОЗХО по Алексею Навальному, передает «Интерфакс».

Как отметили в постпредстве России, слова официальных представителей Германии являются недостоверными и не соответствующими действительности. Также в посольстве РФ в Нидерландах добавили, что в ни 9, ни 10 сентября Германия в ОЗХО ничего не передавала. Это подтвердили в техсекретариате организации.

«Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М. Бергера от 03.09.20 г.», — уточнили в постпредстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Германия передала результаты исследований по Навальному в ОЗХО

— Россия готова взаимодействовать с ФРГ в ситуации с Навальным

— Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя