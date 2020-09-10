Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Наличие вакцинации от коронавируса может стать дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Об этом сообщил советник главы Минздрава РФ Сергей Глаголев, передает РИА «Новости».

По его словам, наличие вакцины при путешествиях может стать дополнением к визе уже в ближайшие годы.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Ранее свыше 30 обращений пришло в Россию насчет вакцины против коронавируса «Спутник V» из разных стран.

По последним данным, в России выявлено более 1 млн заразившихся коронавирусом, 862 тыс. человек выздоровели и 18,2 тыс. умерли.

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