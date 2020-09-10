Проанализировав истории болезней пациентов, обратившихся в больницы Лос-Анджелеса, врачи пришли к выводу, что коронавирус мог появиться в Калифорнии еще в декабре 2019 года. Исследование опубликовал Journal of Medical Internet Research.

«Мы включили в наш анализ и результаты амбулаторных обследований пациентов в больницах, куда потенциальные больные обращаются сразу после того, как у них появляются первые симптомы инфекции», — приводятся слова Джоанны Элмор, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелеса.

Она подчеркнула, что большинство схожих исследований опираются только на данные госпитализированных пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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