США ввели санкции против трех сотрудников Агентства интернет-исследований

Трое граждан России, которые попали под санкции США за «вмешательство» в выборы, являются сотрудниками агентства интернет-исследований. Об этом сообщает американское министерство финансов.

Ранее сообщалось, что в список попали трое жителей Санкт-Петербурга — Андреев Антон, Асланова Дарья, Лифшиц Артем.

Отмечается, что данное Агентство интернет-исследований Вашингтон связывает с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

По данным минфина, россияне действовали прямо или косвенно в интересах или от лица АИИ (Агентства интернет-исследований).

В сообщении также указывается, что агентство применяет криптовалюту для финансирования работы по продолжению оказания «злонамеренной активности в мире».

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