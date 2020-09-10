Пожарные взяли под контроль распространение огня в порту Бейрута
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Сотрудникам пожарной службы удалось взять под контроль распространение огня в порту Бейрута. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар, передает телеканал LBC.
«Пожар в порту уже под полным контролем. После окончания работы пожарных начнется расследование причин возгорания», — говорится в сообщении.
10 сентября на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту ливанской столицы произошел сильный пожар. Ранее сообщалось, что вертолеты армии Ливана подключились к тушению пожара в Бейруте.
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