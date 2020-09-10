Пожарные взяли под контроль распространение огня в порту Бейрута

Сотрудникам пожарной службы удалось взять под контроль распространение огня в порту Бейрута. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар, передает телеканал LBC.

«Пожар в порту уже под полным контролем. После окончания работы пожарных начнется расследование причин возгорания», — говорится в сообщении.

10 сентября на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту ливанской столицы произошел сильный пожар. Ранее сообщалось, что вертолеты армии Ливана подключились к тушению пожара в Бейруте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порт Бейрута снова охвачен огнем

— Военные вертолеты подключились к тушению пожара в Бейруте

— Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась