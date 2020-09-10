Бразилия купит еще 50 млн доз российской вакцины от коронавируса
Бразилия закупит дополнительные 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.
«Мы очень рады тому что у нас есть партнеры в штате Парана. Завтра мы объявим о договоренности еще с одним штатом. Они планируют закупить дополнительно 50 млн доз», — сказал Дмитриев.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Ранее свыше 30 обращений пришло в Россию насчет вакцины против коронавируса «Спутник V» из разных стран.
Больше о препарате можно узнать на официальном сайте.
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