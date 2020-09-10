В СК появится подразделение по преступлениям о фальсификации истории

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил создать подразделение, расследующее преступления по фальсификации истории Отечества и реабилитации нацизма, пишет пресс-служба Следственного комитета.

«Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение будет устанавливать виновных в преступлениях Второй мировой войны, а также предотвращать искажение истории.

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