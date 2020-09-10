Пропавший пенсионер пришел на пресс-конференцию о собственном исчезновении

В Британии 80-летний пропавший пенсионер всех удивил, когда пришел на организованную пресс-конференцию по его исчезновению, пишет UPI.

Мужчина потерялся во время похода, когда начался град. На его поиски были брошены полиция, спасатели и Королевские воздушные силы. Мероприятие по исчезновению пенсионера организовала его семья и спасатели в пабе. На конференции решался вопрос о привлечении внимания СМИ к инциденту. Однако в какой-то момент британец вошел в зал и рассказал, что с ним случилось. Он утверждал, что провел несколько ночей в своей палатке.

Позднее медики осмотрели вернувшегося британца и не зафиксировали у него серьезных травм. В настоящее время здоровью мужчины ничто не угрожает.

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