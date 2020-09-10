Открытие курортов в России не привело к резкому росту заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие курортов в стране не привело к резкому скачку числа инфицированных. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Был сформирован задел прочности медицинской системы каждого региона, и потом поэтапно снимались ограничения. Мы видим, что каких-то резких скачков и увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что решения о снятии ограничительных мер в регионах, особенно где популярен туризм, принимались с учетом мнения эпидемиологов.

«И я считаю, что все действия были продуманы и оправданы», — отметил Песков.

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