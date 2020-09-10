Власти рассказали, когда москвичам включат отопление

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в столице пока рано включать отопление, пишет РИА «Новости».

«Условия одни: как только в течение 5 суток температура наружного воздуха среднесуточная будет ниже плюс 8 градусов — мы включаем отопление», — сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что пока среднесуточная температура держится на уровне +21°C. По его словам, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и учреждениях социальной сферы.

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