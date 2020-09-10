В Москве украли больше 200 табличек с призывом соблюдения дистанции

В Москве похитили 217 табличек, призывающих соблюдать социальную дистанцию. Об этом пишет РЕН.

Таблички были установлены в городских скверах и парках, их пропажу заметили во время инвентаризации.

Сумма ущерба устанавливается.

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