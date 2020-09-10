На Сахалине закрыли на карантин детский сад из-за коронавируса

В Южно-Сахалинске закрыли на карантин детский сад № 46 «Жемчужина» после выявления там заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

Заразившийся был зарегистрирован также в девятом классе школы № 2 города Долинска на юге Сахалина. Этот класс тоже ушел на дистанционное обучение.

Уточняется, что в детском саду COVID-19 выявили у одной из сотрудниц. В школе — у одного из учеников.

На дистанционном обучении уже находятся четыре класса в школах Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы и Макарова, а также одна школа в селе Костромское в Холмском районе.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Сахалине школьный класс ушел на «удаленку» из-за COVID-19 у ученицы