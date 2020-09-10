Гидросамолет упал в озеро на Камчатке

На восточной окраине Петропавловск-Камчатского в Халактырское озеро упал гидросамолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Прибыв на место, спасатели обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет, и на нем — мужчину», — рассказали в спасательном ведомстве.

Пилот самолета был эвакуирован с помощью веревки и лодки на берег.

Спасенный отказался от медпомощи и быстро покинул место происшествия, отказавшись назвать свое имя. По предварительной информации, летательный аппарат не имеет регистрации. Первым о происшествии в оперативные службы сообщил очевидец.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сочи двух пьяных мужчин унесло на матрасе в море

— Альпинистку из Подмосковья спасли в горах Дагестана

— Четверых детей удалось спасти с горящего катера на Волге