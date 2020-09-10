Шесть человек стали жертвами лесных пожаров в трех штатах США

Из-за лесных пожаров в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон погибли уже по меньшей мере шесть человек, передает телеканал NBC.

Сообщается, что жертвой пожаров в Вашингтоне стал один ребенок. В Орегоне погибли мальчик и его бабушка. Кроме того, огонь привел к гибели трех человек в Калифорнии. Их останки еще не идентифицировали.

Ранее в США сообщили о 96 крупных пожарах в этих трех штатах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Площадь пожаров в Калифорнии обновила исторический рекорд

— На Колорадо после 40-градусной жары обрушился снегопад

— В США сообщили о почти 100 крупных пожарах в трех штатах