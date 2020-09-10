В Москве в четверг ожидается до +18°С и дождь

В Москве четверг, 10 сентября, ожидается до +18°С, будет облачно, дождь, передает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +16...+18°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +9..+11°С. Ветер подует западный со скоростью 7-12 м/c. Местами его порывы будут достигать 20 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, а ночью — 742 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.